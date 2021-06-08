2021 Kırklareli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106750771

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 106750771 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 199,82956

Kırklareli Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Kırklareli Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1581785

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750771

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 199,82956

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1581785

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,40348

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1552683

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52