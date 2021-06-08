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2021 Kırklareli Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106750798

106750798 | Kırklareli Üniversitesi Medya ve İletişim  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırklareli Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106750798

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırklareli Üniversitesi   Medya ve İletişim  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli  ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi     Pınarhisar Meslek Yüksekokulu   Medya ve İletişim  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi   Medya ve İletişim  Bölümü tercih kod numarası 106750798 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi   Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi   Medya ve İletişim  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi   , Devlet , Medya ve İletişim  Bölümü , Pınarhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 13 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi   Medya ve İletişim  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kırklareli Üniversitesi   Medya ve İletişim  Bölümü Tavan Puan: ---

Kırklareli Üniversitesi   Medya ve İletişim  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750798   

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 13

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-53

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