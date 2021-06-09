2021 Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106750153
106750153 | Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 106750153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 7 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---
Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106750153
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Dolmadı-13