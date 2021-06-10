2021 Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106750665
106750665 | Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106750665 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 200,44497
Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1573114
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106750665
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 200,44497
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1573114
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199,09157
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1587706
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62