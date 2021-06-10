2021 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106750505

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106750505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 229,14928

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1179150

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750505

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,14928

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1179150

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,91347

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1181342

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52