2021 Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106770509
106770509 | Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 106770509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 246,47753
Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---
Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 968330
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106770509
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 246,47753
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 968330
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,1556
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 902253
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: Doldu-57