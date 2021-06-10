2021 Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106770509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 106770509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 246,47753

Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 968330

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106770509

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,47753

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 968330

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,1556

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 902253

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57