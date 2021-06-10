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2021 Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106770509

106770509 | Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106770509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırklareli Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli  ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 106770509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi   , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 246,47753

Kırklareli Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Kırklareli Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 968330

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106770509   

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,47753

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 968330

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,1556

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  902253

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

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