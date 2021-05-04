2021 Kırşehir Ahi Evran Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100610279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 100610279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 233,07571

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 264,30678

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 517704

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100610279

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,07571

Tavan Puan: 264,30678

Başarı Sıralaması: 517704

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 259,15633

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 16

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 236,14495

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,11094

Tavan Puan: 242,36444

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 307082

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.