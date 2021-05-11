2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100610225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 100610225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 216,05588

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 266,03900

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 917853

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100610225

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,05588

Tavan Puan: 266,03900

Başarı Sıralaması: 917853

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 268,38543

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 299,36902

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,50381

Tavan Puan: 303,40132

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 427749

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.