2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 100610358
100610358 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırşehir ilimizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 100610358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 247,55974
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tavan Puan: 308,37783
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 603066
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100610358
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,55974
Tavan Puan: 308,37783
Başarı Sıralaması: 603066
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,28387
Tavan Puan: 270,99676
Başarı Sıralaması: 616303
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,16183
Tavan Puan: 257,10910
Başarı Sıralaması : 628000
Kontenjan 2018 : 35+1
Yerleşen 2018 : 36
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,23267
Tavan Puan: 288,12859
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 353764
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.