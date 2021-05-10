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2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 100610358

100610358 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırşehir ilimizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 100610358

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir  ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 100610358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 247,55974

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tavan Puan: 308,37783

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 603066

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100610358   

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,55974

Tavan Puan: 308,37783

Başarı Sıralaması: 603066

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,28387

Tavan Puan: 270,99676

Başarı Sıralaması:  616303

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,16183

Tavan Puan: 257,10910

Başarı Sıralaması :  628000

Kontenjan 2018 :  35+1

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,23267

Tavan Puan: 288,12859

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  353764

Kontenjan 2017 :  35+1

Yerleşen 2017 : 36

taban-puan.jpg

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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