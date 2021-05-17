2021 Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910027
203910027 | Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 203910027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 376,11079
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Tavan Puan: 411,07258
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 29015
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910027
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 376,11079
Tavan Puan: 411,07258
Başarı Sıralaması: 29015
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,47678
Tavan Puan: 438,10468
Başarı Sıralaması: 124518
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 409,53464
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 13
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 457,80756
Tavan Puan: 461,53963
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 3521
Kontenjan 2017 : 2+0
Yerleşen 2017 : 2
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.