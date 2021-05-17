2021 Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 203910027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 376,11079

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Tavan Puan: 411,07258

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 29015

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910027

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,11079

Tavan Puan: 411,07258

Başarı Sıralaması: 29015

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,47678

Tavan Puan: 438,10468

Başarı Sıralaması: 124518

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 409,53464

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 13

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 457,80756

Tavan Puan: 461,53963

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3521

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 2

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.