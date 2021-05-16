2021 Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910018
203910018 | Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 203910018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 461,98989
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Tavan Puan: 505,38595
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 1108
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910018
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 461,98989
Tavan Puan: 505,38595
Başarı Sıralaması: 1108
Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 475,68854
Tavan Puan: 526,29509
Başarı Sıralaması: 553
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 450,95522
Tavan Puan: 472,18668
Başarı Sıralaması : 780
Kontenjan 2018 : 9+0
Yerleşen 2018 : 9
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 464,96434
Tavan Puan: 494,40951
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 2621
Kontenjan 2017 : 12+0
Yerleşen 2017 : 12
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.