2021 Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910036
203910036 | Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 203910036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Felsefe Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 473,38274
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 489,05715
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 2723
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910036
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 473,38274
Tavan Puan: 489,05715
Başarı Sıralaması: 2723
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 441,82636
Tavan Puan: 510,80823
Başarı Sıralaması: 4639
Kontenjan 2019: 8+0
Yerleşen 2019: 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,88092
Tavan Puan: 467,39373
Başarı Sıralaması : 10300
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 470,17483
Tavan Puan: 482,47374
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 3357
Kontenjan 2017 : 8+0
Yerleşen 2017 : 8
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.