2021 Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910293

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 203910293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 117+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 117 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 321,08515

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 505,43412

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 213611

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910293

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,08515

Tavan Puan: 505,43412

Başarı Sıralaması: 213611

Kontenjan 2020 – 2021 : 117+0

Yerleşen 2020 – 2021: 117

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,74409

Tavan Puan: 486,93499

Başarı Sıralaması: 278682

Kontenjan 2019: 115+0

Yerleşen 2019: 115

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,74769

Tavan Puan: 476,91770

Başarı Sıralaması : 250000

Kontenjan 2018 : 119+0

Yerleşen 2018 : 119

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,70499

Tavan Puan: 487,41582

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 90120

Kontenjan 2017 : 111+0

Yerleşen 2017 : 111

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.