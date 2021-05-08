2021 Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910293
203910293 | Koç Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 203910293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 117+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 117 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 321,08515
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 505,43412
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 213611
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910293
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 321,08515
Tavan Puan: 505,43412
Başarı Sıralaması: 213611
Kontenjan 2020 – 2021 : 117+0
Yerleşen 2020 – 2021: 117
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,74409
Tavan Puan: 486,93499
Başarı Sıralaması: 278682
Kontenjan 2019: 115+0
Yerleşen 2019: 115
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 283,74769
Tavan Puan: 476,91770
Başarı Sıralaması : 250000
Kontenjan 2018 : 119+0
Yerleşen 2018 : 119
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,70499
Tavan Puan: 487,41582
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 90120
Kontenjan 2017 : 111+0
Yerleşen 2017 : 111
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.