2021 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 530,84655

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 534,16197

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2638

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910451

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 530,84655

Tavan Puan: 534,16197

Başarı Sıralaması: 2638

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 522,91737

Tavan Puan: 531,76591

Başarı Sıralaması: 2016

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 517,19379

Tavan Puan: 527,04660

Başarı Sıralaması : 2520

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 504,25193

Tavan Puan: 511,64835

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 2561

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.