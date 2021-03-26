2021 Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 428,82411

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 529,45530

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 73087

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910478

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,82411

Tavan Puan: 529,45530

Başarı Sıralaması: 73087

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,09874

Tavan Puan: 526,38168

Başarı Sıralaması: 127278

Kontenjan 2019: 49+0

Yerleşen 2019: 49

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,11664

Tavan Puan: 530,16612

Başarı Sıralaması : 86200

Kontenjan 2018 : 46+0

Yerleşen 2018 : 46

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,09389

Tavan Puan: 498,02087

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 128958

Kontenjan 2017 : 58+0

Yerleşen 2017 : 58

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.