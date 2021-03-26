2021 Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 428,82411
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 529,45530
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 73087
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910478
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 428,82411
Tavan Puan: 529,45530
Başarı Sıralaması: 73087
Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0
Yerleşen 2020 – 2021: 37
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,09874
Tavan Puan: 526,38168
Başarı Sıralaması: 127278
Kontenjan 2019: 49+0
Yerleşen 2019: 49
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 356,11664
Tavan Puan: 530,16612
Başarı Sıralaması : 86200
Kontenjan 2018 : 46+0
Yerleşen 2018 : 46
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,09389
Tavan Puan: 498,02087
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 128958
Kontenjan 2017 : 58+0
Yerleşen 2017 : 58
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.