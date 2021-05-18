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2021 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910715

203910715 | Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910715

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi   Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü tercih kod numarası 203910715 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Taban Puanı: 323,60982

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Tavan Puan: 458,96314

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Başarı Sıralaması: 127776

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910715   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 323,60982

Tavan Puan: 458,96314

Başarı Sıralaması: 127776

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,0168

Tavan Puan: 463,86263

Başarı Sıralaması:  253208

Kontenjan 2019:  40+0

Yerleşen 2019: 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 319,78205

Tavan Puan: 456,39182

Başarı Sıralaması :  137000

Kontenjan 2018 :  31+0

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,4686

Tavan Puan: 466,85479

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  327334

Kontenjan 2017 :  41+0

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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