2021 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910733
203910733 | Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 203910733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 406,26553
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Tavan Puan: 469,91722
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Başarı Sıralaması: 9579
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910733
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 406,26553
Tavan Puan: 469,91722
Başarı Sıralaması: 9579
Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0
Yerleşen 2020 – 2021: 17
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 440,27772
Tavan Puan: 466,80394
Başarı Sıralaması: 2545
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,60029
Tavan Puan: 483,19430
Başarı Sıralaması : 4910
Kontenjan 2018 : 11+0
Yerleşen 2018 : 11
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 476,13884
Tavan Puan: 482,49237
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 2060
Kontenjan 2017 : 2+0
Yerleşen 2017 : 2
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.