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2021 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910733

203910733 | Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910733

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi   Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü tercih kod numarası 203910733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Taban Puanı: 406,26553

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Tavan Puan: 469,91722

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Başarı Sıralaması: 9579

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910733   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 406,26553

Tavan Puan: 469,91722

Başarı Sıralaması: 9579

Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0

Yerleşen 2020 – 2021: 17

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,27772

Tavan Puan: 466,80394

Başarı Sıralaması:  2545

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,60029

Tavan Puan: 483,19430

Başarı Sıralaması :  4910

Kontenjan 2018 :  11+0

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 476,13884

Tavan Puan: 482,49237

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  2060

Kontenjan 2017 :  2+0

Yerleşen 2017 : 2

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Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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