2021 Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 203910124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 52+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 331,89457

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 479,21070

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 180384

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910124

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 331,89457

Tavan Puan: 479,21070

Başarı Sıralaması: 180384

Kontenjan 2020 – 2021 : 52+0

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,69319

Tavan Puan: 472,14430

Başarı Sıralaması: 274371

Kontenjan 2019: 55+0

Yerleşen 2019: 55

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,67815

Tavan Puan: 461,29171

Başarı Sıralaması : 169000

Kontenjan 2018 : 54+0

Yerleşen 2018 : 54

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,26012

Tavan Puan: 484,87563

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 68989

Kontenjan 2017 : 47+0

Yerleşen 2017 : 47

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.