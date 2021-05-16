2021 Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039100182021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2054100262021 Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1022101982021 Özyeğin Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204890044Konya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...2021 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039101872021 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039107242021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202210329Gölete giren gençten acı haber! Serinlemek isterken canından olduMüjdeyi Twitter'dan verdi! Cem Yılmaz'dan yeni film sözü
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910187

2021 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910187

203910187 | Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Koç Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 203910187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Tarih   Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 482,65866

Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 535,70491

Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 498

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910187   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 482,65866

Tavan Puan: 535,70491

Başarı Sıralaması: 498

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,59085

Tavan Puan: 501,85599

Başarı Sıralaması:  265

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 470,89373

Tavan Puan: 498,30581

Başarı Sıralaması :  322

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,8369

Tavan Puan: 511,48110

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  1124

Kontenjan 2017 :  9+0

Yerleşen 2017 : 9

taban-puan.jpg

Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT