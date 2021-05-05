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2021 Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910301

106910301 | Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910301

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Çevre Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Çevre Mühendisliği Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 346,02912

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910301   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 346,02912

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 23

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 290,30602

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 296,70316

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 61

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,86319

Tavan Puan: 298,30878

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  211532

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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