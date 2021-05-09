2021 Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106910831

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106910831 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 296,27654

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 377,43028

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 307879

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910831

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,27654

Tavan Puan: 377,43028

Başarı Sıralaması: 307879

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,96752

Tavan Puan: 330,57192

Başarı Sıralaması: 268764

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,63535

Tavan Puan: 318,43258

Başarı Sıralaması : 246000

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,95587

Tavan Puan: 338,58828

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 167603

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.