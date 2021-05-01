2021 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106930208

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106930208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 360,63344

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 396,36987

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 144401

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106930208

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 360,63344

Tavan Puan: 396,36987

Başarı Sıralaması: 144401

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,65947

Tavan Puan: 365,34000

Başarı Sıralaması: 147866

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,81964

Tavan Puan: 363,04962

Başarı Sıralaması : 121000

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,23944

Tavan Puan: 378,85209

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 100124

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.