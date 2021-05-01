2021 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106930208
106930208 | Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106930208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 360,63344
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 396,36987
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 144401
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106930208
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 360,63344
Tavan Puan: 396,36987
Başarı Sıralaması: 144401
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,65947
Tavan Puan: 365,34000
Başarı Sıralaması: 147866
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 323,81964
Tavan Puan: 363,04962
Başarı Sıralaması : 121000
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,23944
Tavan Puan: 378,85209
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 100124
Kontenjan 2017 : 90+3
Yerleşen 2017 : 93
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.