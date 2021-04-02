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2021 Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106930217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 378,39571

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 411,80893

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 122537

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106930217   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 378,39571

Tavan Puan: 411,80893

Başarı Sıralaması: 122537

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,95378

Tavan Puan: 374,18977

Başarı Sıralaması:  130055

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,5223

Tavan Puan: 361,63441

Başarı Sıralaması :  118000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,10121

Tavan Puan: 361,29366

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  99244

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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