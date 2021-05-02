2021 Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910019

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106910019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 315,93512

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 393,62423

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 218272

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910019

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,93512

Tavan Puan: 393,62423

Başarı Sıralaması: 218272

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,95366

Tavan Puan: 400,32968

Başarı Sıralaması: 252039

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,47587

Tavan Puan: 278,63469

Başarı Sıralaması : 282000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,90163

Tavan Puan: 324,52740

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 199762

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.