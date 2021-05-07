2021 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910179

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 106910179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 290+8 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 298 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 424,44765

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 462,57847

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 14866

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910179

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 424,44765

Tavan Puan: 462,57847

Başarı Sıralaması: 14866

Kontenjan 2020 – 2021 : 290+8

Yerleşen 2020 – 2021: 298

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,62261

Tavan Puan: 442,54948

Başarı Sıralaması: 22714

Kontenjan 2019: 290+8

Yerleşen 2019: 298

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 388,97019

Tavan Puan: 452,13211

Başarı Sıralaması : 26000

Kontenjan 2018 : 300+8

Yerleşen 2018 : 308

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,47435

Tavan Puan: 442,58681

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 19835

Kontenjan 2017 : 300+8

Yerleşen 2017 : 308

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.