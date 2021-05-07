2021 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910179
106910179 | Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 106910179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 290+8 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 298 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 424,44765
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 462,57847
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 14866
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910179
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 424,44765
Tavan Puan: 462,57847
Başarı Sıralaması: 14866
Kontenjan 2020 – 2021 : 290+8
Yerleşen 2020 – 2021: 298
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 403,62261
Tavan Puan: 442,54948
Başarı Sıralaması: 22714
Kontenjan 2019: 290+8
Yerleşen 2019: 298
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 388,97019
Tavan Puan: 452,13211
Başarı Sıralaması : 26000
Kontenjan 2018 : 300+8
Yerleşen 2018 : 308
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,47435
Tavan Puan: 442,58681
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19835
Kontenjan 2017 : 300+8
Yerleşen 2017 : 308
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.