2021 Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951916

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106951916 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Kaynak Teknolojisi Bölümü , Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 32 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951916

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 32

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-36