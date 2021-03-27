KUDÜS TV Frekans Ayarları 2021 - KUDÜS TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Edirne İpsala Nüfusu 2020 - 2021 |  İpsala İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?KOZA TV Frekans Ayarları 2021 - KOZA TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KENT TÜRK Frekans Ayarları 2021 - KENT TÜRK Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL3 Frekans Ayarları 2021 - KANAL3 Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL V Frekans Ayarları 2021 - KANAL V Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL URFA Frekans Ayarları 2021 - KANAL URFA Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?KANAL FIRAT Frekans Ayarları 2021 - KANAL FIRAT Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL B Frekans Ayarları 2021 - KANAL B Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910391 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 401,31457

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 465,00205

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 98397

 

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910391   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,31457

Tavan Puan: 465,00205

Başarı Sıralaması: 98397

Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3

Yerleşen 2020 – 2021: 113

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,26649

Tavan Puan: 425,87395

Başarı Sıralaması:  96192

Kontenjan 2019:  120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 361,43721

Tavan Puan: 425,90228

Başarı Sıralaması :  81300

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,70007

Tavan Puan: 407,22678

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  76808

Kontenjan 2017 :  120+3

Yerleşen 2017 : 123

taban-puan.jpg

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT