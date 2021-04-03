2021 Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 324,61309
Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 368,09119
Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 201097
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910416
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,61309
Tavan Puan: 368,09119
Başarı Sıralaması: 201097
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,7469
Tavan Puan: 330,88869
Başarı Sıralaması: 209766
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 285,42687
Tavan Puan: 327,36467
Başarı Sıralaması : 186000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,9493
Tavan Puan: 340,18532
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 149423
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.