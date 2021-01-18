2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK kayıt nasıl yapılır?
2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK güz dönemi kayıtları ne zaman başlıyor? KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK sınavları online mi olacak? KOMEK'te hangi kurslar var? Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) yeni dönem kayıtları başlıyor. İşte konuya ilişkin detayları bilgiler...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in koronavirüs salgını döneminde de ara vermeden hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini duyurdu. Peki; 2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK güz dönemi kayıtları ne zaman başlıyor? KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK sınavları online mi olacak? KOMEK'te hangi kurslar var?
KOMEK KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KOMEK güz dönemi kayıtları 18 Ocak 2021 itibariyle başlıyor.
KOMEK KAYIT NASIL YAPILIR?
KOMEK kayıtları www.komek.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir. Adresten kayıt olduktan sonra, mevcut kurslarda kayıt onayı yaptırılır.
KOMEK ONLİNE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
KOMEK SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK 2021?
KOMEK kursları ve sınavları uzaktan online yapılacaktır.
Salgın döneminde kursların çevrimiçi yapılacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:
"Salgından bu yıl karşılıklı etkileşimin olduğu, interaktif program ile yapılacak kurslarımızda gerçek sınıf ortamı gibi bir ortam oluşturarak kursiyerlerimize eğitim vermiş olacağız. Yapılan eğitimlerin sonunda derslere devam eden ve çevrimiçi sınavda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi vereceğiz. KOMEK Bahar Dönemi'nde yetişkinler için 110 farklı branşta, ilk kez açılacak 14-16 yaş grubu için ise 26 farklı branşta eğitim verilecek. 10 bin kursiyerin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz."
HANGİ BRAŞLARDA EĞİTİM VERİLİYOR?
KOMEK kurslarında yeni dönemde, Dış Ticaret, E-Ticaret, Robot Kol Tasarımı, Python ile Görüntü İşleme ve Yapay Zeka, Sosyal Medya Görsel Tasarımı, Fusion 360 Eğitimi ve Karikatür Çizimi gibi ilk defa açılacak branşlarla uzaktan eğitim verilecek.
3D STUDIO MAX Uzaktan Eğitim Merkezi
2 3D YAZICI OPERATÖRLÜĞÜ Uzaktan Eğitim Merkezi
3 ADLİ KALEM İŞLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
4 AFTER EFFECTS
5 AHŞAP BOYAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
6 AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
7 ALMANCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
8 ALMANCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
9 AMİGURUMİ (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
10 ANİME VE GÖRSEL TASARIM (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
11 ARAPÇA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
12 ARAPÇA KONUŞMA KULUBÜ Uzaktan Eğitim Merkezi
13 ARAPÇA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
14 ARAPÇA TEMEL
15 ARDUINO (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
16 ARDUINO PROGRAMLAMA
17 AUTOCAD EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
18 BAĞLAMA EĞİTİMİ (BAĞLAMA DÜZENİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
19 BAĞLAMA İLERİ SEVİYE Uzaktan Eğitim Merkezi
20 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
21 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE Uzaktan Eğitim Merkezi
22 BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM Uzaktan Eğitim Merkezi
23 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNETİM MUHASEBESİ Uzaktan Eğitim Merkezi
24 BLOG TABANLI WEB TASARIMI (14-15-16 YAŞ)
25 BLOK TABANLI ROBOTİK KODLAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
26 BONCUK İŞLEME AKSESUAR Uzaktan Eğitim Merkezi
27 BOOTSTRAP İLE (RESPONSIVE) DUYARLI WEB TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
28 C# PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
29 C++ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
30 ÇİNCE İLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
31 ÇİNCE ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
32 ÇİNCE TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
33 ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (12-15 YAŞ) Uzaktan Eğitim Merkezi
34 ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (15-18 YAŞ) Uzaktan Eğitim Merkezi
35 DEKORATİF ÖRGÜ VE AKSESUAR YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
36 DEKORATİF TABLO YAPIMI Uzem 14-15-16
37 DİJİTAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ (E-TİCARET) Uzaktan Eğitim Merkezi
38 DİJİTAL RESİM Uzaktan Eğitim Merkezi
39 DİKSİYON Uzaktan Eğitim Merkezi
40 DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK
41 DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
42 DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
43 EKMEK ÜRETİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
44 ENGLISH SPEAKING CLUB Uzaktan Eğitim Merkezi
45 ETKİLİ VE HIZLI OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi
46 ETKİLİ VE HIZLI OKUMA (14-15-16 YAŞ)
47 FOTOĞRAF ÇEKİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
48 FOTOĞRAFÇILAR İÇİN PHOTOSHOP Uzaktan Eğitim Merkezi
49 FOTOĞRAFTA TEMEL KOMPOZİSYON Uzaktan Eğitim Merkezi
50 FRANSIZCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
51 FRANSIZCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
52 FUSION 360 Uzaktan Eğitim Merkezi
53 GİTAR EĞİTİMİ (POPÜLER GİTAR) Uzaktan Eğitim Merkezi
54 GİYİM (İLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
55 HASTA BAKIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
56 İÇERİK YAZARLIĞI
57 İĞNE OYASI Uzaktan Eğitim Merkezi
58 İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE GİYİM SÜSLEME Uzaktan Eğitim Merkezi
59 İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE TABLO YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
60 İLERİ SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
61 ILLUSTRATOR İLE KARAKTER ÇİZİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
62 İNGİLİZCE (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
63 İNGİLİZCE İLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
64 İNGİLİZCE ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
65 İNGİLİZCE TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
66 İŞARET DİLİ Uzaktan Eğitim Merkezi
67 İŞARET DİLİ (14-15-16 YAŞ)
68 İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DİN EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
69 JAPONCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
70 JAPONCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
71 KADIN GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
72 KAĞIT RÖLYEF Uzaktan Eğitim Merkezi
73 KAĞIT RÖLYEF (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi
74 KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ)
75 KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ) (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi
76 KAĞIT TELKARİ (14-15-16 YAŞ)
77 KANAVİÇE Uzaktan Eğitim Merkezi
78 KARİKATÜR ÇİZİMİ
79 KEMAN EĞİTİMİ
80 KIRKYAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
81 KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
82 KURAN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi
83 KURAN-I KERİM ELİFBA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
84 KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi
85 KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
86 LUMION İLE RENDER VE ANİMASYON EĞİTİMİ
87 MAKRAME ÖRGÜ YAPMA Uzaktan Eğitim Merkezi
88 MAKROLARLA EXCEL Uzaktan Eğitim Merkezi
89 MAKROME (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
90 MASAL VE HİKAYE ANLATICILIĞI Uzaktan Eğitim Merkezi
91 MEDYA OKUR-YAZARLIĞI Uzaktan Eğitim Merkezi
92 MEDYA OKURYAZARLIĞI (14-15-16 YAŞ)
93 MEFRUŞAT Uzaktan Eğitim Merkezi
94 MODA TASARIMI (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
95 NEY EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
96 OFİS PROGRAMLARI (14-15-16 YAŞ)
97 OFİS PROGRAMLARI (WORD, EXCEL, POWER POİNT)
98 OSMANLI TÜRKÇESİNDE KOLAY METİNLER Uzaktan Eğitim Merkezi
99 OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI Uzaktan Eğitim Merkezi
100 PARAGRAF YÖNTEM VE TEKNİKLER Uzaktan Eğitim Merkezi
101 PHOTOSHOP EĞİTİMİ
102 PHOTOSHOP EĞİTİMİ (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
103 PHOTOSHOP İLE HİKAYE TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
104 PHP (TEMEL SEVİYE) Uzaktan Eğitim Merkezi
105 PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY ZEKA Uzaktan Eğitim Merkezi
106 RESİM (KARAKALEM) Uzaktan Eğitim Merkezi
107 RESİM (KARAKALEM,SULUBOYA) Uzaktan Eğitim Merkezi
108 RUSÇA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
109 RUSÇA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
110 SAĞLIKLI BESLENME Uzaktan Eğitim Merkezi
111 SEO (ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU) Uzaktan Eğitim Merkezi
112 ŞİŞ ÖRGÜ (YETİŞKİN GİYSİLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
113 ŞİŞ ÖRGÜ (BEBEK GİYSİLERİ)
114 ŞİŞ ve TIĞ OYUNCAK BEBEK YAPIMI(AMİGURUMİ)
115 SKETCH UP (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
116 SOLIDWORKS Uzaktan Eğitim Merkezi
117 SOLIDWORKS İLE ROBOT KOL TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
118 SOSYAL MEDYA GÖRSEL TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
119 SPSS İLE VERİ ANALİZİ
120 STİLİSTLİK Uzaktan Eğitim Merkezi
121 TAKI TASARIM
122 TAKI TASARIM (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
123 TAKI TASARIMI (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi
124 TEL KIRMA Uzaktan Eğitim Merkezi
125 TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA(HİTABET) Uzaktan Eğitim Merkezi
126 TURİSTİK VE HEDİYELİK EŞYA YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
127 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
128 WEB TASARIMI (HTML+CSS) Uzaktan Eğitim Merkezi
129 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (İLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
130 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (ORTA) Uzaktan Eğitim Merkezi
131 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (TEMEL) Uzaktan Eğitim Merkezi
132 YAĞLI BOYA RESİM Uzaktan Eğitim Merkezi
133 YÖNETİCİ ASİSTANI