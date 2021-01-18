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2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK kayıt nasıl yapılır?

2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK güz dönemi kayıtları ne zaman başlıyor? KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK sınavları online mi olacak? KOMEK'te hangi kurslar var? Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) yeni dönem kayıtları başlıyor. İşte konuya ilişkin detayları bilgiler...

2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK kayıt nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  KOMEK'in koronavirüs salgını döneminde de ara vermeden hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini duyurdu. Peki; 2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK güz dönemi kayıtları ne zaman başlıyor? KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK sınavları online mi olacak?  KOMEK'te hangi kurslar var?

KOMEK KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KOMEK güz dönemi kayıtları 18 Ocak 2021 itibariyle başlıyor.

KOMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıtları www.komek.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir. Adresten kayıt olduktan sonra, mevcut kurslarda kayıt onayı yaptırılır.

KOMEK ONLİNE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

KOMEK SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK 2021?

KOMEK kursları ve sınavları uzaktan online yapılacaktır.

Salgın döneminde kursların çevrimiçi yapılacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Salgından bu yıl karşılıklı etkileşimin olduğu, interaktif program ile yapılacak kurslarımızda gerçek sınıf ortamı gibi bir ortam oluşturarak kursiyerlerimize eğitim vermiş olacağız. Yapılan eğitimlerin sonunda derslere devam eden ve çevrimiçi sınavda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi vereceğiz. KOMEK Bahar Dönemi'nde yetişkinler için 110 farklı branşta, ilk kez açılacak 14-16 yaş grubu için ise 26 farklı branşta eğitim verilecek. 10 bin kursiyerin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK sınavları online mi olacak?

HANGİ BRAŞLARDA EĞİTİM VERİLİYOR?

KOMEK kurslarında yeni dönemde, Dış Ticaret, E-Ticaret, Robot Kol Tasarımı, Python ile Görüntü İşleme ve Yapay Zeka, Sosyal Medya Görsel Tasarımı, Fusion 360 Eğitimi ve Karikatür Çizimi gibi ilk defa açılacak branşlarla uzaktan eğitim verilecek.

3D STUDIO MAX    Uzaktan Eğitim Merkezi
2    3D YAZICI OPERATÖRLÜĞÜ    Uzaktan Eğitim Merkezi
3    ADLİ KALEM İŞLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
4    AFTER EFFECTS    
5    AHŞAP BOYAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
6    AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
7    ALMANCA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
8    ALMANCA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
9    AMİGURUMİ (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
10    ANİME VE GÖRSEL TASARIM (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
11    ARAPÇA (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
12    ARAPÇA KONUŞMA KULUBÜ    Uzaktan Eğitim Merkezi
13    ARAPÇA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
14    ARAPÇA TEMEL    
15    ARDUINO (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
16    ARDUINO PROGRAMLAMA    
17    AUTOCAD EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
18    BAĞLAMA EĞİTİMİ (BAĞLAMA DÜZENİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
19    BAĞLAMA İLERİ SEVİYE    Uzaktan Eğitim Merkezi
20    BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
21    BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE    Uzaktan Eğitim Merkezi
22    BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM    Uzaktan Eğitim Merkezi
23    BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNETİM MUHASEBESİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
24    BLOG TABANLI WEB TASARIMI (14-15-16 YAŞ)    
25    BLOK TABANLI ROBOTİK KODLAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
26    BONCUK İŞLEME AKSESUAR    Uzaktan Eğitim Merkezi
27    BOOTSTRAP İLE (RESPONSIVE) DUYARLI WEB TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
28    C# PROGRAMLAMA EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
29    C++ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
30    ÇİNCE İLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
31    ÇİNCE ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
32    ÇİNCE TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
33    ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (12-15 YAŞ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
34    ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (15-18 YAŞ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
35    DEKORATİF ÖRGÜ VE AKSESUAR YAPIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
36    DEKORATİF TABLO YAPIMI    Uzem 14-15-16
37    DİJİTAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ (E-TİCARET)    Uzaktan Eğitim Merkezi
38    DİJİTAL RESİM    Uzaktan Eğitim Merkezi
39    DİKSİYON    Uzaktan Eğitim Merkezi
40    DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK    
41    DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
42    DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
43    EKMEK ÜRETİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
44    ENGLISH SPEAKING CLUB    Uzaktan Eğitim Merkezi
45    ETKİLİ VE HIZLI OKUMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
46    ETKİLİ VE HIZLI OKUMA (14-15-16 YAŞ)    
47    FOTOĞRAF ÇEKİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
48    FOTOĞRAFÇILAR İÇİN PHOTOSHOP    Uzaktan Eğitim Merkezi
49    FOTOĞRAFTA TEMEL KOMPOZİSYON    Uzaktan Eğitim Merkezi
50    FRANSIZCA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
51    FRANSIZCA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
52    FUSION 360    Uzaktan Eğitim Merkezi
53    GİTAR EĞİTİMİ (POPÜLER GİTAR)    Uzaktan Eğitim Merkezi
54    GİYİM (İLERİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
55    HASTA BAKIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
56    İÇERİK YAZARLIĞI    
57    İĞNE OYASI    Uzaktan Eğitim Merkezi
58    İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE GİYİM SÜSLEME    Uzaktan Eğitim Merkezi
59    İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE TABLO YAPIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
60    İLERİ SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
61    ILLUSTRATOR İLE KARAKTER ÇİZİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
62    İNGİLİZCE (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
63    İNGİLİZCE İLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
64    İNGİLİZCE ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
65    İNGİLİZCE TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
66    İŞARET DİLİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
67    İŞARET DİLİ (14-15-16 YAŞ)    
68    İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DİN EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
69    JAPONCA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
70    JAPONCA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
71    KADIN GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
72    KAĞIT RÖLYEF    Uzaktan Eğitim Merkezi
73    KAĞIT RÖLYEF (TEKAMÜL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
74    KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ)    
75    KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ) (TEKAMÜL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
76    KAĞIT TELKARİ (14-15-16 YAŞ)    
77    KANAVİÇE    Uzaktan Eğitim Merkezi
78    KARİKATÜR ÇİZİMİ    
79    KEMAN EĞİTİMİ    
80    KIRKYAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
81    KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
82    KURAN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
83    KURAN-I KERİM ELİFBA (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
84    KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
85    KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
86    LUMION İLE RENDER VE ANİMASYON EĞİTİMİ    
87    MAKRAME ÖRGÜ YAPMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
88    MAKROLARLA EXCEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
89    MAKROME (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
90    MASAL VE HİKAYE ANLATICILIĞI    Uzaktan Eğitim Merkezi
91    MEDYA OKUR-YAZARLIĞI    Uzaktan Eğitim Merkezi
92    MEDYA OKURYAZARLIĞI (14-15-16 YAŞ)    
93    MEFRUŞAT    Uzaktan Eğitim Merkezi
94    MODA TASARIMI (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
95    NEY EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
96    OFİS PROGRAMLARI (14-15-16 YAŞ)    
97    OFİS PROGRAMLARI (WORD, EXCEL, POWER POİNT)    
98    OSMANLI TÜRKÇESİNDE KOLAY METİNLER    Uzaktan Eğitim Merkezi
99    OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI    Uzaktan Eğitim Merkezi
100    PARAGRAF YÖNTEM VE TEKNİKLER    Uzaktan Eğitim Merkezi
101    PHOTOSHOP EĞİTİMİ    
102    PHOTOSHOP EĞİTİMİ (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
103    PHOTOSHOP İLE HİKAYE TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
104    PHP (TEMEL SEVİYE)    Uzaktan Eğitim Merkezi
105    PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY ZEKA    Uzaktan Eğitim Merkezi
106    RESİM (KARAKALEM)    Uzaktan Eğitim Merkezi
107    RESİM (KARAKALEM,SULUBOYA)    Uzaktan Eğitim Merkezi
108    RUSÇA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
109    RUSÇA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
110    SAĞLIKLI BESLENME    Uzaktan Eğitim Merkezi
111    SEO (ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU)    Uzaktan Eğitim Merkezi
112    ŞİŞ ÖRGÜ (YETİŞKİN GİYSİLERİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
113    ŞİŞ ÖRGÜ (BEBEK GİYSİLERİ)    
114    ŞİŞ ve TIĞ OYUNCAK BEBEK YAPIMI(AMİGURUMİ)    
115    SKETCH UP (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
116    SOLIDWORKS    Uzaktan Eğitim Merkezi
117    SOLIDWORKS İLE ROBOT KOL TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
118    SOSYAL MEDYA GÖRSEL TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
119    SPSS İLE VERİ ANALİZİ    
120    STİLİSTLİK    Uzaktan Eğitim Merkezi
121    TAKI TASARIM    
122    TAKI TASARIM (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
123    TAKI TASARIMI (TEKAMÜL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
124    TEL KIRMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
125    TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA(HİTABET)    Uzaktan Eğitim Merkezi
126    TURİSTİK VE HEDİYELİK EŞYA YAPIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
127    VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
128    WEB TASARIMI (HTML+CSS)    Uzaktan Eğitim Merkezi
129    YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (İLERİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
130    YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (ORTA)    Uzaktan Eğitim Merkezi
131    YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (TEMEL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
132    YAĞLI BOYA RESİM    Uzaktan Eğitim Merkezi
133    YÖNETİCİ ASİSTANI

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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