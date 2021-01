2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK kayıt nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in koronavirüs salgını döneminde de ara vermeden hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini duyurdu. Peki; 2021 KOMEK kayıtları ne zaman? KOMEK güz dönemi kayıtları ne zaman başlıyor? KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK sınavları online mi olacak? KOMEK'te hangi kurslar var?

KOMEK KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KOMEK güz dönemi kayıtları 18 Ocak 2021 itibariyle başlıyor.

KOMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıtları www.komek.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir. Adresten kayıt olduktan sonra, mevcut kurslarda kayıt onayı yaptırılır.

KOMEK ONLİNE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

KOMEK SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK 2021?

KOMEK kursları ve sınavları uzaktan online yapılacaktır.

Salgın döneminde kursların çevrimiçi yapılacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Salgından bu yıl karşılıklı etkileşimin olduğu, interaktif program ile yapılacak kurslarımızda gerçek sınıf ortamı gibi bir ortam oluşturarak kursiyerlerimize eğitim vermiş olacağız. Yapılan eğitimlerin sonunda derslere devam eden ve çevrimiçi sınavda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi vereceğiz. KOMEK Bahar Dönemi'nde yetişkinler için 110 farklı branşta, ilk kez açılacak 14-16 yaş grubu için ise 26 farklı branşta eğitim verilecek. 10 bin kursiyerin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

HANGİ BRAŞLARDA EĞİTİM VERİLİYOR?

KOMEK kurslarında yeni dönemde, Dış Ticaret, E-Ticaret, Robot Kol Tasarımı, Python ile Görüntü İşleme ve Yapay Zeka, Sosyal Medya Görsel Tasarımı, Fusion 360 Eğitimi ve Karikatür Çizimi gibi ilk defa açılacak branşlarla uzaktan eğitim verilecek.

3D STUDIO MAX Uzaktan Eğitim Merkezi

2 3D YAZICI OPERATÖRLÜĞÜ Uzaktan Eğitim Merkezi

3 ADLİ KALEM İŞLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi

4 AFTER EFFECTS

5 AHŞAP BOYAMA Uzaktan Eğitim Merkezi

6 AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

7 ALMANCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi

8 ALMANCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi

9 AMİGURUMİ (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

10 ANİME VE GÖRSEL TASARIM (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

11 ARAPÇA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

12 ARAPÇA KONUŞMA KULUBÜ Uzaktan Eğitim Merkezi

13 ARAPÇA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi

14 ARAPÇA TEMEL

15 ARDUINO (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

16 ARDUINO PROGRAMLAMA

17 AUTOCAD EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

18 BAĞLAMA EĞİTİMİ (BAĞLAMA DÜZENİ) Uzaktan Eğitim Merkezi

19 BAĞLAMA İLERİ SEVİYE Uzaktan Eğitim Merkezi

20 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

21 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE Uzaktan Eğitim Merkezi

22 BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM Uzaktan Eğitim Merkezi

23 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNETİM MUHASEBESİ Uzaktan Eğitim Merkezi

24 BLOG TABANLI WEB TASARIMI (14-15-16 YAŞ)

25 BLOK TABANLI ROBOTİK KODLAMA Uzaktan Eğitim Merkezi

26 BONCUK İŞLEME AKSESUAR Uzaktan Eğitim Merkezi

27 BOOTSTRAP İLE (RESPONSIVE) DUYARLI WEB TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

28 C# PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

29 C++ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

30 ÇİNCE İLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi

31 ÇİNCE ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi

32 ÇİNCE TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi

33 ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (12-15 YAŞ) Uzaktan Eğitim Merkezi

34 ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (15-18 YAŞ) Uzaktan Eğitim Merkezi

35 DEKORATİF ÖRGÜ VE AKSESUAR YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

36 DEKORATİF TABLO YAPIMI Uzem 14-15-16

37 DİJİTAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ (E-TİCARET) Uzaktan Eğitim Merkezi

38 DİJİTAL RESİM Uzaktan Eğitim Merkezi

39 DİKSİYON Uzaktan Eğitim Merkezi

40 DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK

41 DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

42 DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

43 EKMEK ÜRETİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

44 ENGLISH SPEAKING CLUB Uzaktan Eğitim Merkezi

45 ETKİLİ VE HIZLI OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi

46 ETKİLİ VE HIZLI OKUMA (14-15-16 YAŞ)

47 FOTOĞRAF ÇEKİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

48 FOTOĞRAFÇILAR İÇİN PHOTOSHOP Uzaktan Eğitim Merkezi

49 FOTOĞRAFTA TEMEL KOMPOZİSYON Uzaktan Eğitim Merkezi

50 FRANSIZCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi

51 FRANSIZCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi

52 FUSION 360 Uzaktan Eğitim Merkezi

53 GİTAR EĞİTİMİ (POPÜLER GİTAR) Uzaktan Eğitim Merkezi

54 GİYİM (İLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi

55 HASTA BAKIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

56 İÇERİK YAZARLIĞI

57 İĞNE OYASI Uzaktan Eğitim Merkezi

58 İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE GİYİM SÜSLEME Uzaktan Eğitim Merkezi

59 İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE TABLO YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

60 İLERİ SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

61 ILLUSTRATOR İLE KARAKTER ÇİZİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

62 İNGİLİZCE (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

63 İNGİLİZCE İLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi

64 İNGİLİZCE ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi

65 İNGİLİZCE TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi

66 İŞARET DİLİ Uzaktan Eğitim Merkezi

67 İŞARET DİLİ (14-15-16 YAŞ)

68 İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DİN EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

69 JAPONCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi

70 JAPONCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi

71 KADIN GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA Uzaktan Eğitim Merkezi

72 KAĞIT RÖLYEF Uzaktan Eğitim Merkezi

73 KAĞIT RÖLYEF (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi

74 KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ)

75 KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ) (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi

76 KAĞIT TELKARİ (14-15-16 YAŞ)

77 KANAVİÇE Uzaktan Eğitim Merkezi

78 KARİKATÜR ÇİZİMİ

79 KEMAN EĞİTİMİ

80 KIRKYAMA Uzaktan Eğitim Merkezi

81 KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi

82 KURAN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi

83 KURAN-I KERİM ELİFBA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

84 KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi

85 KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

86 LUMION İLE RENDER VE ANİMASYON EĞİTİMİ

87 MAKRAME ÖRGÜ YAPMA Uzaktan Eğitim Merkezi

88 MAKROLARLA EXCEL Uzaktan Eğitim Merkezi

89 MAKROME (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

90 MASAL VE HİKAYE ANLATICILIĞI Uzaktan Eğitim Merkezi

91 MEDYA OKUR-YAZARLIĞI Uzaktan Eğitim Merkezi

92 MEDYA OKURYAZARLIĞI (14-15-16 YAŞ)

93 MEFRUŞAT Uzaktan Eğitim Merkezi

94 MODA TASARIMI (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

95 NEY EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi

96 OFİS PROGRAMLARI (14-15-16 YAŞ)

97 OFİS PROGRAMLARI (WORD, EXCEL, POWER POİNT)

98 OSMANLI TÜRKÇESİNDE KOLAY METİNLER Uzaktan Eğitim Merkezi

99 OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI Uzaktan Eğitim Merkezi

100 PARAGRAF YÖNTEM VE TEKNİKLER Uzaktan Eğitim Merkezi

101 PHOTOSHOP EĞİTİMİ

102 PHOTOSHOP EĞİTİMİ (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

103 PHOTOSHOP İLE HİKAYE TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

104 PHP (TEMEL SEVİYE) Uzaktan Eğitim Merkezi

105 PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY ZEKA Uzaktan Eğitim Merkezi

106 RESİM (KARAKALEM) Uzaktan Eğitim Merkezi

107 RESİM (KARAKALEM,SULUBOYA) Uzaktan Eğitim Merkezi

108 RUSÇA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi

109 RUSÇA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi

110 SAĞLIKLI BESLENME Uzaktan Eğitim Merkezi

111 SEO (ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU) Uzaktan Eğitim Merkezi

112 ŞİŞ ÖRGÜ (YETİŞKİN GİYSİLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi

113 ŞİŞ ÖRGÜ (BEBEK GİYSİLERİ)

114 ŞİŞ ve TIĞ OYUNCAK BEBEK YAPIMI(AMİGURUMİ)

115 SKETCH UP (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

116 SOLIDWORKS Uzaktan Eğitim Merkezi

117 SOLIDWORKS İLE ROBOT KOL TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

118 SOSYAL MEDYA GÖRSEL TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

119 SPSS İLE VERİ ANALİZİ

120 STİLİSTLİK Uzaktan Eğitim Merkezi

121 TAKI TASARIM

122 TAKI TASARIM (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16

123 TAKI TASARIMI (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi

124 TEL KIRMA Uzaktan Eğitim Merkezi

125 TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA(HİTABET) Uzaktan Eğitim Merkezi

126 TURİSTİK VE HEDİYELİK EŞYA YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi

127 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi

128 WEB TASARIMI (HTML+CSS) Uzaktan Eğitim Merkezi

129 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (İLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi

130 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (ORTA) Uzaktan Eğitim Merkezi

131 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (TEMEL) Uzaktan Eğitim Merkezi

132 YAĞLI BOYA RESİM Uzaktan Eğitim Merkezi

133 YÖNETİCİ ASİSTANI