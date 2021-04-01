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2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi   Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 208310027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü , Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 400,94614

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 472,97904

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 98764

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208310027   

ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,94614

Tavan Puan: 472,97904

Başarı Sıralaması: 98764

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,11218

Tavan Puan: 543,12318

Başarı Sıralaması:  32590

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 427,88901

Tavan Puan: 473,82619

Başarı Sıralaması :  35500

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,94674

Tavan Puan: 440,37309

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  75398

Kontenjan 2017 :  20+0

Yerleşen 2017 : 20

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Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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