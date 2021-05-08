2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208310018
208310018 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü tercih kod numarası 208310018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , İktisadi ve İdari Programlar Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisadi ve İdari Programlar Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban Puanı: 329,94495
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Tavan Puan: 443,56141
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Başarı Sıralaması: 186108
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208310018
ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,94495
Tavan Puan: 443,56141
Başarı Sıralaması: 186108
Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 360,52255
Tavan Puan: 490,52635
Başarı Sıralaması: 77022
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,54725
Tavan Puan: 490,29684
Başarı Sıralaması : 47600
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,85277
Tavan Puan: 462,32932
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 193379
Kontenjan 2017 : 20+0
Yerleşen 2017 : 20
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.