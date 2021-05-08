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2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208310018

208310018 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208310018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü tercih kod numarası 208310018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , İktisadi ve İdari Programlar Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisadi ve İdari Programlar Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban Puanı: 329,94495

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Tavan Puan: 443,56141

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Başarı Sıralaması: 186108

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208310018   

ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,94495

Tavan Puan: 443,56141

Başarı Sıralaması: 186108

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,52255

Tavan Puan: 490,52635

Başarı Sıralaması:  77022

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,54725

Tavan Puan: 490,29684

Başarı Sıralaması :  47600

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,85277

Tavan Puan: 462,32932

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  193379

Kontenjan 2017 :  20+0

Yerleşen 2017 : 20

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Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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