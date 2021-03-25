2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 208310036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 445,98842

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Tavan Puan: 528,99895

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 58070

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208310036

ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 445,98842

Tavan Puan: 528,99895

Başarı Sıralaması: 58070

Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0

Yerleşen 2020 – 2021: 17

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,61712

Tavan Puan: 488,58925

Başarı Sıralaması: 32301

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 427,998

Tavan Puan: 466,48445

Başarı Sıralaması : 35400

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,75284

Tavan Puan: 476,05901

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 56151

Kontenjan 2017 : 50+0

Yerleşen 2017 : 50

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.