2021 Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111370404

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 111370404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 239,0531

Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1056631

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111370404

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 239,0531

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1056631

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,24124

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1042186

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41