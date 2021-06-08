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2021 Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111352583

111352583 | Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111352583

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Konya Teknik Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   İnşaat Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 111352583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi   , Devlet , İnşaat Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 251,04679

Konya Teknik Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Konya Teknik Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 915798

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111352583   

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,04679

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 915798

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,1709

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  767578

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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