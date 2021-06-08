2021 Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111350515
111350515 | Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 111350515 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Teknik Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 242,14798
Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1019586
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111350515
ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 242,14798
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1019586
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,30389
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 977350
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: Doldu-82