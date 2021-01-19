2021 KPSS A grubu sınavı ne zaman? 2021 KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

Memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday 2021 KPSS sınav tarihinin açıklanacağı gün için bekleyişteydi. ÖSYM'den müjdeli haber nihayet geldi. 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte oturumların tarihleri de netlik kazandı. İşte 2021 KPSS tarihleri...

2021 KPSS SINAV TARİHLERİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2021 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak.

KPSS 2021 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan tüm KPSS sınavların sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.