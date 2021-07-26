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  3. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı!

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı!

Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavının giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı!

Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,'' 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür  ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.
Adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.'' dedi. 

KPSS SINAV GİRİŞ SORGULAAMA EKRANI

2021 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta,

2. gün oturumları ise8 Ağustos'ta yapılacak. 

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ağustos ayı içerisinde yapılacak KPSS'nin sonuçları da 16 Eylül'de duyurulacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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