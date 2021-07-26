2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı!
Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavının giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,'' 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.
Adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.'' dedi.
KPSS SINAV GİRİŞ SORGULAAMA EKRANI
2021 KPSS SINAV TAKVİMİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,
KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta,
2. gün oturumları ise8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Ağustos ayı içerisinde yapılacak KPSS'nin sonuçları da 16 Eylül'de duyurulacak.