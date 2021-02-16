KPSS lisans oturumları her yıl düzenleniyor. Ancak ön lisans oturumları iki yılda bir düzenlendiğinden bu yıl yapılmayacak. Peki; 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar 2021? İşte detaylar..

2021 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS sınavı başvuruları, 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında alınacak. KPSS ek başvurular ise 22-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru yapacak adaylar yüzde 50 artırımlı ücret ödeyecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2021

KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavları 1 Ağustos tarihinde

KPSS A Grubu Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 7 Ağustos’ta, 2. gün sınavı ise 8 Ağustos tarihlerinde

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları, ÖSYM üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapacak.

Pandemi nedeniyle KPSS sınavına başvurular HES kodu ile gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 KPSS başvuru ücretleri henüz belli olmadı. Kılavuz yayımlandığında ücretler de belli olacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvuru ücreti her Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu için 80 TL, KPSS Alan Bilgisi için 55 TL, ÖABT için 80 TL olarak belirlenmişti.