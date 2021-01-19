2021 KPSS ne zaman? 2021 KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT sınav başvurusu hangi tarihte? KPSS sınav tarihlerine ilişkin beklenen açıklama ÖSYM'den geldi 2021 yılı sınav takvimi yayımlandı. Sınav tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar KPSS ÖABT sınavı hakkında araştırmalara koyuldu. Yapılan duyuruyla 2021 ÖABT başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detaylı bilgiler verildi. . İşte merak edilenler...

2021 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖABT BAŞVURULARI

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik no ve şifre ile giriş yaparak puanınızı öğrenebilirsiniz.

ÖABT SINAVI HANGİ BRANŞLARDA UYGULANIYOR?

Öğretmen Aday Bilgi Testi sınavı branşları aşağıdaki gibidir;