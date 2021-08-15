2021 KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? ÖABT sınav yorumları 2021

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı bugün (15 Ağustos 2021 Pazar) tamamlandı. ÖABT sınavından çıkan adaylar soluğu arama motorlarında ve sosyal medya mecralarında aldı. KPSS ÖABT sınavında ter döken binlerce aday sınav sorularının ne zaman açıklanacağını ve sınav yorumlarını merak ediyor. Peki, 2021 KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? İşte ÖABT sınav yorumları 2021

2021 KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sorularının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulmadı. Daha önce gerçekleşen Alan Bilgisi, Genel Yetenet-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soru ve cevapları sınavın gerçekleştiği gün içerisinde açıklanmıştı. Adaylar bugün soruların açıklanmasını bekliyor...

ÖABT SINAV YORUMLARI 2021

2021 KPSS ÖABT sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da 2021 KPSS hakkında paylaşılanlar;