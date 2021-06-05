2021 Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204050217
204050217 | Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 204050217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 18 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 289,1265
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 553366
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204050217
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 289,1265
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 553366
Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 18
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,24681
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 475778
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: Doldu-10