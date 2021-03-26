2021 Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204010148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 417,47296
Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 458,88428
Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 83160
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204010148
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 417,47296
Tavan Puan: 458,88428
Başarı Sıralaması: 83160
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,29643
Tavan Puan: 459,74111
Başarı Sıralaması: 81961
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 383,38802
Tavan Puan: 414,67046
Başarı Sıralaması : 63600
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,90309
Tavan Puan: 385,61715
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 59660
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.