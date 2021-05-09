2021 Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010606

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 204010606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Enerji Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Yönetimi Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Enerji Yönetimi Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 308,96718

Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 337,16404

Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 256088

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010606

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,96718

Tavan Puan: 337,16404

Başarı Sıralaması: 256088

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,03404

Tavan Puan: 328,46822

Başarı Sıralaması: 216426

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,97014

Tavan Puan: 310,02815

Başarı Sıralaması : 228000

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,91228

Tavan Puan: 367,24092

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 145154

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.