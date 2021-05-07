2021 Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010033
204010033 | Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 204010033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 401,05147
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 408,81574
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 34964
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204010033
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 401,05147
Tavan Puan: 408,81574
Başarı Sıralaması: 34964
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0
Yerleşen 2020 – 2021: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,82516
Tavan Puan: 389,11450
Başarı Sıralaması: 41709
Kontenjan 2019: 14+0
Yerleşen 2019: 14
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 370,74998
Tavan Puan: 373,76576
Başarı Sıralaması : 43900
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 409,48541
Tavan Puan: 412,17304
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 29605
Kontenjan 2017 : 14+0
Yerleşen 2017 : 14
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.