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2021 Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010024

204010024 | Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kto Karatay Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 204010024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 29+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 416,29729

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 478,73676

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 19829

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010024   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,29729

Tavan Puan: 478,73676

Başarı Sıralaması: 19829

Kontenjan 2020 – 2021 : 29+0

Yerleşen 2020 – 2021: 29

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,45759

Tavan Puan: 459,44157

Başarı Sıralaması:  21238

Kontenjan 2019:  18+0

Yerleşen 2019: 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 399,19452

Tavan Puan: 501,51428

Başarı Sıralaması :  18500

Kontenjan 2018 :  18+0

Yerleşen 2018 : 18

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,94552

Tavan Puan: 492,81846

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  14474

Kontenjan 2017 :  17+0

Yerleşen 2017 : 17

taban-puan.jpg

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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