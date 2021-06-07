2021 Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204050235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 204050235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 337,68055

Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---

Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 281581

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050235

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,68055

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 281581

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,24702

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 268822

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10