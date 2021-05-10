2021 Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204010509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 204010509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 259,47977

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: 305,25517

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 513447

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010509

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,47977

Tavan Puan: 305,25517

Başarı Sıralaması: 513447

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,12475

Tavan Puan: 299,71613

Başarı Sıralaması: 561898

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 242,21375

Tavan Puan: 270,68910

Başarı Sıralaması : 512000

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,49581

Tavan Puan: 297,89930

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 201884

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.