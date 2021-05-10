2021 Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204010509
204010509 | Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 204010509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 259,47977
Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: 305,25517
Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 513447
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204010509
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 259,47977
Tavan Puan: 305,25517
Başarı Sıralaması: 513447
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,12475
Tavan Puan: 299,71613
Başarı Sıralaması: 561898
Kontenjan 2019: 12+0
Yerleşen 2019: 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 242,21375
Tavan Puan: 270,68910
Başarı Sıralaması : 512000
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,49581
Tavan Puan: 297,89930
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 201884
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.