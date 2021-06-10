2021 Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204090136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 204090136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 204,15251

Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kto Karatay Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1519643

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204090136

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 204,15251

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1519643

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---