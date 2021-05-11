2021 Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 204010315
204010315 | Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204010315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: ---
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 0
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204010315
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Tavan Puan: 0
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ---
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 247,22446
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 15+0
Yerleşen 2019: 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 262,86492
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 13
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 338,44604
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 36+0
Yerleşen 2017 : 18
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.