2021 Kütahya Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103210186
103210186 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103210186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 320,35457
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 373,68220
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 209393
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103210186
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 320,35457
Tavan Puan: 373,68220
Başarı Sıralaması: 209393
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,86811
Tavan Puan: 394,26414
Başarı Sıralaması: 204741
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,20037
Tavan Puan: 337,63403
Başarı Sıralaması : 178000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,91324
Tavan Puan: 357,65317
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 142378
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.